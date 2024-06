LECCO, CON LA CARTABIA ACCUSATO DI VIOLENZA RICERCATO FINO ALLA TOMBA…

LECCO – L’imputato A.L.P., 50 anni, accusato di violenza sessuale sulla ex, oggi irreperibile, va ricercato fino al 23 marzo 2071.

È quanto disposto oggi dal Giudice delle udienze preliminari del tribunale di Lecco, Salvatore Catalano, nei confronti di un uomo che due anni fa avrebbe abusato della ex. Gli stessi avvocati presenti in aula sono rimasti sorpresi dalla data indicata, visto che l’imputato è un 50enne, che dopo i fatti del 2022 si è allontanato da Lecco e non è mai stato rintracciato.

Ma è la riforma Cartabia che prevede le ricerche di un imputato per decenni – e nel caso di un reato grave come una violenza sessuale anche fino a quasi mezzo secolo, come applicato oggi del giudice lecchese.

A.Pa.