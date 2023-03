LECCO – Consiglio comunale movimentato quello di martedì 14 marzo, che ha raggiunto l’apice nella “protesta simbolica” della minoranza, che, cartelli alla mano, ha occupato l’aula per un minuto prima dell’inizio dei dibattiti. “Cambio di passo? Ora ti tasso!” e “Giunta Gattinoni = Buco da 7 milioni” recitano gli slogan.

A tenere banco è proprio il “buco da 7 milioni“, così definito dall’opposizione, anche se, alla fine, il tanto atteso sì al bilancio è arrivato.

Mentre il centrodestra manifesta disappunto per le scelte della giunta Gattinoni, prime fra tutte l’aumento dell’Irpef, le spese in consulenze e l’aumento delle varie tassazioni (asili nidi, mense scolastiche), l’amministrazione vigente sottolinea l’importanza delle opere in procinto di partire, dalla Piccola al lungolago, passando per scuole e biblioteche, spiegando come l’aumento delle imposte è stata una decisione obbligata per l’incremento dei costi e per avere una città “bella, solidale e che guarda al futuro”.