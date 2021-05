LECCO – Partita dal parco di Belledo, l’iniziativa “Di parco in parco” a cura del centro per le famiglie “Dire, fare, giocare…” prosegue questa settimana fino al 18 maggio al parco di via Caduti di Nassiriya, per poi spostarsi al parco Belvedere e coinvolgere molti altri parchi sino alla fine del mese di giugno.

Ogni settimana in un parco cittadino vengono installati cartelli con semplici richieste, sfide o indovinelli, oppure giochi di equilibrio. L’iniziativa permette di frequentare i parchi o gli spazi esterni in sicurezza, salvaguardando il distanziamento, consentendo alle famiglie di condividere esperienze e sentirsi parte integrante di una comunità. Nei parchi vengono utilizzati altalene, scivoli ma anche alberi, muretti, fiori e cespugli: l’intento è aiutare i più piccoli a scoprire tesori nascosti attraverso un’esperienza divertente, nutrendo la capacità dei bambini e delle bambine di osservare, cercare e giocare liberamente. Questa iniziativa vuole stimolare il gioco spontaneo dei bambini attraverso la loro curiosità, sollecitandoli con cartelli che raccontano qualcosa e offrono l’opportunità agli adulti di lasciarsi coinvolgere nel gioco di esplorazione, dalla meraviglia dei bambini e sostenerli nelle loro esperienze.

“È molto bello vedere i parchi che tornano a popolarsi di bambine e bambini – sottolinea l’assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni -. I loro giochi e le loro voci sono un grande messaggio di speranza che può rallegrare la vita di tante persone, giovani e anziane. È dunque molto importante l’attività che il nostro Centro per le Famiglie sta portando avanti. A tutte le operatrice del servizio va il grazie dell’amministrazione”.