LECCO – Visto il perdurare dello straordinario periodo di siccità, le persistenti elevate temperature e la connessa sofferenza della vegetazione, anche a fronte dell’incontro tenutosi presso la Prefettura di Lecco martedì 26 luglio, il sindaco di Lecco ha adottato il provvedimento che introduce su tutto il territorio comunale il divieto di accendere fuochi a cielo aperto, bruciare residui vegetali agricoli, stoppie, erbe infestanti, utilizzare fiamme libere, gettare a terra mozziconi accesi, accendere fuochi d’artificio.

Proibito, inoltre, utilizzare fornelli, barbecue, griglie e qualsiasi apparecchiatura o sistema per la preparazione di cibi che possa produrre braci o faville in luogo pubblico, a uso pubblico, aperto al pubblico passaggio o comunque in presenza di vegetazione.

Il divieto è in vigore da subito e fino al 31 agosto, salvo revoca per cessata esigenza. La sanzioni per i trasgressori vanno dagli 80 ai 480 euro, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.