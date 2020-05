LECCO – La seduta del consiglio comunale prevista per domani lunedì 25 maggio si svolgerà con le stesse modalità della precedente e sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Comune di Lecco. La prima convocazione è prevista per le ore 18, con eventuale prosecuzione il giorno successivo allo stesso orario.

Questo l’ordine del giorno:

1. Comunicazioni, art. 51 del Regolamento di funzionamento del C.C.;

2. Domande di attualità, art. 52 del regolamento di funzionamento del c.c.;

3. Comunicazione del Presidente del Consiglio di prelevamento dal fondo di riserva;

4. Variazione al bilancio di previsione 2020-2021-2022, ai sensi dell’art. 175, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 – Ratifica (Relatore Ass. Goretti);

5. Società Carma Immobiliare srl – Intervento di ristrutturazione e sostituzione edilizia degli immobili in Lecco, Loc. Rancio, via Padre Domenico Mazzucconi, angolo via G.B. Sala. Costituzione di servitù per posa di sottoservizi su area di proprietà del Comune di Lecco catastalmente individuata in Comune censuario di Rancio, foglio 7 mappale n. 1942 (Relatore Ass. Bolognini);

6. Piano generale del traffico urbano (PGTU) e dei relativi piani particolareggiati. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva (Relatore Ass. Bolognini);

7. Approvazione regolamento per la disciplina della videosorveglianza del Comune di Lecco (Relatore Ass. Bonacina);

8. Approvazione verbali delle sedute consiliari del 24 febbraio e 20 aprile 2020.