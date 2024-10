LECCO. DOMENICA L’INSEDIAMENTO DEL NUOVO PREVOSTO DON BORTOLO

LECCO – Domenica l’insediamento del perledese monsignor Bortolo Uberti a prevosto di Lecco. La cerimonia nel capoluogo partirà dalla chiesa della Beata Vergine della Vittoria per concludersi nella Basilica di San Nicolò.

Alle 16.45 al santuario Beata Vergine della Vittoria il nuovo prevosto accompagnato dai sacerdoti, dalle associazioni, dalle autorità della città di Lecco e del circondario, unitamente ai fedeli della Comunità pastorale, vivrà un breve momento di preghiera e affidamento alla Beata Vergine Maria. Al termine della preghiera i presenti si metteranno in cammino diretti a piazza Cermenati.

Alle 17.10 in piazza Cermenati il momento di benvenuto da parte dell’autorità civile al nuovo prevosto. In caso di pioggia il momento con l’autorità cittadina si svolgerà a Palazzo delle Paure nella sala delle conferenze; alle 17.30 da piazza Cermenati, accompagnati dal corpo musicale cittadino, i presenti insieme a monsignor Uberti si avvieranno in corteo verso il sagrato, quindi si entrerà in Basilica; alle 18 la Messa solenne con assunzione degli impegni ministeriali e pastorali da parte del nuovo prevosto; alle 19.20 rinfresco all’oratorio san Luigi, a fianco della Basilica, aperto a tutti.