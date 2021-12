LECCO – Installato nel cortile del municipio il monitor informativo donato al Comune dalla sede di Lecco dell’Associazione Italiana Donatori Organi. Il dispositivo è stato attivato alla presenza del sindaco e dell’assessore alla Famiglia, Giovani e Comunicazione Alessandra Durante, oltre che di Giuseppe Larosa, responsabile del gruppo comunale di Aido, e Giulia Sosio, sempre di Aido Lecco.

Commenta così Alessandra Durante: “Ringraziamo Aido per questa donazione che ci consente di informare e sensibilizzare i cittadini che frequentano il cortile del municipio per usufruire degli uffici aperti al pubblico su un tema importante come quello della donazione degli organi. All’atto del rinnovo della Carta d’identità viene chiesto a tutti i cittadini se desiderano lasciare il consenso alla donazione degli organi oppure no. Spesso i cittadini non sono a conoscenza del fatto che gli verrà posta questa domanda e si trovano spiazzati, senza essersi presi il giusto tempo di riflessione. Questo strumento, insieme ad altro materiale e ad altri canali, ci permetterà di informare i cittadini in anticipo”.

Il monitor potrà servire anche a comunicare in tempo reale ai cittadini informazioni sui servizi, le attività e gli eventi, anche formativi, che le associazioni e gli enti locali metteranno a disposizione, facilitando in questo modo la diffusione di dati e notizie di vario genere.

“Siamo sempre disponibile a collaborare con le istituzioni e a fornire materiale o strumenti che possano servire a informare la cittadinanza sulla possibilità del dono – sottolinea il responsabile Aido Lecco Giuseppe Larosa -. Invitiamo tutti i cittadini ad aderire alle nostre iniziative e a contattarci, per saperne di più, al numero 0341.285652 o all’indirizzo aidocomunalelecco@gmail.com, oppure a visitare la nostra sede in via Aldo Moro 4 il venerdì dalle 15 alle 17″.