MEDA (MB) – In video le parole di mister Federico Valente in conferenza stampa dopo la sconfitta-beffa del Lecco per 1-0 con il Renate nella 27ª giornata di Serie C NOW 2024/25.

L’allenatore dei blucelesti lamenta la mancanza di un punto, con il pareggio che secondo il nuovo trainer della Calcio Lecco sarebbe stato meritato.

Ecco le dichiarazioni di Valente in sala stampa a Meda.

A seguire, l'intervento di Matteo Battistini.





