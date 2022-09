LECCO – Alla fine di questo mese partiranno, nella città di Lecco, due nuovi gruppi di cammino dedicati alla prevenzione cardiovascolare e post ictus, promossi da Ats Brianza in collaborazione con le associazioni locali.

La creazione di questi due gruppi di cammino è un’iniziativa inserita nel progetto Interreg Italia-Svizzera “City for Care – la cura degli anziani e l’invecchiamento attivo nello sviluppo e nella pianificazione delle città del futuro: la comunità di cura diffusa come sperimentazione locale” e vede Ats Brianza, insieme ad Asst Lecco, aderire al partenariato capitanato dalla cooperativa Crams.

I gruppi di cammino sono già diffusissimi sul territorio di Ats Brianza, alcuni attivi da più di dieci anni, con l’obiettivo di creare gruppi di persone che si trovano liberamente per camminare insieme e socializzare. In questo caso, i nuovi gruppi di cammino sono legati a target specifici per la promozione della salute e del benessere di persone con particolari patologie o fattori di rischio.

Il primo gruppo di cammino per la prevenzione cardiovascolare è dedicato a persone con almeno 60 anni che abbiano un particolare fattore di rischio per la salute, quale cardiopatia, ipertensione, sovrappeso, sedentarietà e o valori LDL maggiori di 110 mg/dL. Si inizierà a camminare lunedì 26 settembre, con ritrovo alle 9,30 al parco “Addio Monti” in via Battello zona Bione e poi a seguire tutti i lunedì; il percorso previsto è di 4,6 km in totale, pianeggiante e percorribile in circa un’ora.

Il secondo gruppo di cammino “post ictus” è dedicato a persone con almeno 60 anni che abbiano avuto un’ischemia e ora siano stabilizzate. Si inizierà a camminare giovedì 29 settembre 2022, con ritrovo alle 9,30 al parco “Addio Monti” in via Battello zona Bione e poi a seguire tutti i giovedì; il percorso è pianeggiante e percorribile in circa 30/40 minuti, con tappe intermedie.

Per info e prenotazioni chiamare il numero 039 2384876 o scrivere a progetti.salute@ats-brianza.it.