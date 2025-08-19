LECCO, DUE PERSONE SOCCORSE IN CASA: SOSPETTO INQUINAMENTO DELL’ARIA

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina alle sette in una residenza privata, dove due persone hanno accusato un malore riconducibile a un possibile inquinamento dell’aria da sostanze non ancora identificate.

Sul posto stanno operando un’autopompa e il Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dei Vigili del Fuoco di Lecco. Le prime verifiche hanno escluso la presenza di sostanze esplosive nell’area. Attualmente i tecnici specializzati dell’NBCR sono impegnati nelle rilevazioni strumentali per accertare l’eventuale contaminazione e la natura delle sostanze disperse nell’edificio.

L’intervento è ancora in corso.

RedCro