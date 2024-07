LECCO E MANDELLO: 79 CONTROLLATI DA POLIZIA, UN “ACCOMPAGNATO” AL C.P.R.

LECCO/MANDELLO DEL LARIO – Nel pomeriggio di lunedì 22 luglio, a Mandello, “sulla base delle determinazioni assunte in seno ad apposito Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi presso la Prefettura – U.T.G. di Lecco”, ha avuto luogo un servizio straordinario di controllo, disposto dal Questore di Lecco Ottavio Aragona, in alcune zone – in particolare stazione ferroviaria, giardini pubblici e spiaggia comunale – luoghi “ove di recente si sono registrate situazioni che hanno generato allarme sociale e disturbo della quiete pubblica”.

Il servizio, coordinato dalla Polizia di Stato, ha visto l’impiego di personale della Questura-Squadra Volanti, coadiuvato da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano. Complessivamente sono state identificate 79 persone.

“Trattasi di un ulteriore servizio straordinario di controllo – comunica la Questura – che rientra nell’ambito dei dispositivi di sicurezza, a carattere interforze, disposti con apposita ordinanza dal Questore di Lecco con lo scopo di rafforzare i controlli del territorio nel Comune di Mandello del Lario, al fine di prevenire fenomeni che compromettano la sicurezza e il decoro urbano, nonché innalzare la percezione di sicurezza dei cittadini”.

Quanto invece, ai servizi di controllo del territorio svolti a Lecco da personale della Polizia di Stato per contrastare fenomeni di illegalità diffusa, nei giorni scorsi la Questura ha provveduto all’accompagnamento al CPR di Gradisca di Isonzo (GO) di “un soggetto socialmente pericoloso, resosi responsabile, nelle ultime settimane, di condotte socialmente pericolose nel capoluogo. Il soggetto, dopo svariate ricerche, è stato individuato da personale della Squadra Volanti. Essendo irregolare sul territorio nazionale e privo di documenti, è stato accompagnato al citato CPR, ove verrà trattenuto in attesa di espulsione”.

RedCro