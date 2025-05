LECCO E VALMADRERA UNITE PER UN TURISMO CONDIVISO E SOSTENIBILE

LECCO – Un importante passo avanti per il turismo locale è stato compiuto con la firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Lecco e il Comune di Valmadrera, finalizzato a sviluppare una collaborazione strategica in ambito turistico. L’accordo, sottoscritto giovedì 8 maggio a bordo della barca Lecco Boats sul ramo lecchese del lago, avrà durata triennale e mira a promuovere uno sviluppo turistico sostenibile e inclusivo nel territorio circostante.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il sindaco di Valmadrera Cesare Colombo, l’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo, la vicesindaca di Valmadrera Raffaella Brioni, insieme a rappresentanti di Lecco Tourism e dell’impresa sociale Girasole, tra cui Veronica Milani e Fabrizio Pozzoli.

Il protocollo prevede la creazione di un Tavolo di Confronto che si riunirà ogni quattro mesi per coordinare e indirizzare le azioni comuni. Gli obiettivi principali sono ideare una strategia condivisa, scambiare informazioni, pianificare interventi congiunti, partecipare insieme a bandi e sviluppare una comunicazione integrata per la promozione turistica. Per concretizzare questa collaborazione, il Comune di Lecco mette a disposizione la struttura di Lecco Tourism , un progetto di coprogettazione con l’impresa sociale Girasole che dispone di un team di operatori esperti e di un portale dedicato.

L’assessore Giovanni Cattaneo ha sottolineato come questa intesa rappresenti il primo passo verso un progetto più ampio che coinvolga anche altri comuni del basso bacino del ramo orientale del lago, con l’obiettivo di aumentare l’attrattività turistica dell’intera area. La vicesindaca di Valmadrera Raffaella Brioni ha evidenziato come questa sinergia possa colmare la mancanza di un ufficio turistico nel suo comune, migliorandone la visibilità.

Veronica Milani ha aggiunto che il turismo funziona solo se si fa sistema, mentre Fabrizio Pozzoli ha ricordato l’importanza di valorizzare il lago, principale attrattore del territorio. I sindaci Gattinoni e Colombo hanno entrambi auspicato un ampliamento dell’accordo ad altri comuni, sottolineando che “le pietre preziose valgono quando compongono un gioiello” e che questa collaborazione è la strada da percorrere per costruire insieme il futuro turistico dell’area.