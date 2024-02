VIABILITÀ A LECCO, ECCO I QUATTRO NUOVI SENSI UNICI IN CITTÀ

LECCO – In arrivo 4 nuovi sensi unici in città nelle prossime settimane.

Entrano in vigore le disposizioni contenute nel Piano generale del traffico urbano del Comune di Lecco: adottato dalla Giunta comunale a inizio 2020 e approvato dal Consiglio comunale di Lecco a maggio dello stesso anno, il Piano generale del traffico urbano entra nel merito di tutti quegli aspetti che influiscono sul quadro trasportistico a livello locale e sovracomunale.

Nell’ambito delle modifiche viabilistiche e degli accorgimenti previsti da questo documento di programmazione generale, troviamo l’istituzione di 4 nuovi sensi unici, che entreranno definitivamente in vigore nelle prossime settimane.

Così l’assessore alla mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi: “Prosegue l’attuazione del Pftu, che interessa, in questo, caso non la viabilità di attraversamento, ma quella più marcatamente urbana, dove devono convivere in sicurezza le auto, le biciclette, i pedoni, la sosta e l’accessibilità ai servizi, come alle residenze private. Ogni scelta puntuale pertanto ha sempre come orizzonte d’intervento la possibilità di riappropriarsi dell’uso della strada come spazio pubblico”.

Da lunedì 19 febbraio l’intera via Tubi diventerà a senso unico con ingresso da via XI Febbraio, prolungando l’attuale tratto e consentendo di regolamentale meglio la sosta lungo la via che ospita una delle sedi di Asst Lecco.

Analogamente, da lunedì 4 marzo sarà istituito il senso unico in via Perazzo, con ingresso da piazza Cappuccini, mentre da lunedì 11 marzo diventeranno a senso unico via Don Invernizzi, con ingresso da corso Monte Santo, e via Agliati, con ingresso da via Partigiani.