LECCO – “Cominciamo da capo per la Lombardia e per l’Italia. Cominciamo da Lecco”. Sarà questo il tema dell’incontro aperto a militanti ed elettori del centrosinistra, che si terrà martedì prossimo 8 novembre alle 21 a Lecco alla Casa sul pozzo. L’obiettivo è quello di cominciare a porre le basi per un rilancio della coalizione di centrosinistra in vista in modo particolare della scadenza delle prossime elezioni regionali.

“C’è una grande impresa che ci attende: vincere in Lombardia, dimostrare che i treni possono funzionare e che gli esami medici si possono fare in tempi accettabili anche nel pubblico. Lo vogliamo fare cominciando dalle persone, dalle esperienze con cui già governiamo tante città” commentano gli organizzatori.

Se ne discuterà con Pierfrancesco Maran, attualmente assessore alla casa e al piano quartieri del Comune di Milano e autore del libro “Le città visibili. Dove inizia il cambiamento del Paese”; Stefania Bonaldi, avvocata e sindaca di Crema dal 2012 al 2022 a autrice del libro “Con la Gente. Dieci anni sindaca di Crema”; Fabio Pizzul, consigliere regionale capogruppo del Partito Democratico in regione Lombardia. Introduce il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.