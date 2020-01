LECCO – Prima partita del 2020 tra le mura amiche per i blucelesti. La compagine guidata da mister D’Agostino incontrerà oggi pomeriggio il Novara, attualmente quarto in classifica ed in corsa per i playoff al contrario dei lecchesi, impegnati attualmente per evitare i playout. Scenderanno in campo, tra i padroni di casa, anche due dei nuovi acquisti, arrivati negli scorsi giorni: Riccardo Forte (scuola Milan, era al Piacenza) e Francesco Bolzoni (cresciuto tra le fila dell’Inter e con una stagione disputata assieme agli avversari odierni, nel 2016/2017).

Il modulo scelto è il 3-4-2-1, con bomber Capogna (in rete domenica scorsa sul campo della Pro Vercelli). come unica punta.

LA PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Safarikas; Procopio, Malgrati, Merli Sala; Pastore, Bobb, Bolzoni, Giudici; D’Anna, Forte; Capogna.