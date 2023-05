LECCO – Anche quest’anno arriva quella che ormai è diventata la tradizionale ‘Festa popolare’ dell’Oratorio San Luigi di Lecco. Una festa per stare insieme, per aggregare grandi e piccini, famiglie e ragazzi, e per trascorrere qualche ora in allegria.

Ma soprattutto per contribuire a riaccendere il ‘cuore di Lecco’. È questo lo scopo al quale guardano gli organizzatori della Festa popolare che, dall’8 all’11 giugno, metterà in moto l’Oratorio San Luigi della parrocchia di San Nicolò in centro a Lecco.

In programma concerti, giochi e divertimento; quindi tornei di calcio, pallavolo e burraco; gonfiabili e cucina sempre aperta; testimonianza in musica e preghiera con ragazzi, giovani, famiglie. La festa rientra nel progetto di ‘Generazione in piazza’, promosso dalla Parrocchia San Nicolò di Lecco che si è aggiudicata il bando ‘Emblematici Maggiori’ di Fondazione Cariplo con ‘Una piazza di comunità per saldare culture, esperienze, pratiche e generazioni’.

Gli organizzatori intendono la festa come un momento davvero popolare. Di quelli in cui tutto si fa insieme: cantare, giocare, mangiare e pregare. Tutti seduti allo stesso tavolo mentre c’è chi gioca a pallone e qualcun altro in sottofondo suona la chitarra, per poi sentire il rintocco delle campane. L’Oratorio vuole essere un luogo dove bambini e famiglie, giovani e anziani possono stare insieme, con semplicità e attenzione all’altro.