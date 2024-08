LECCO. FORZA ITALIA CHIEDE UNA VIABILITÀ VIVIBILE

Sarà anche agosto ma non significa che la città sia vuota e che chi resta non debba sopravvivere alle pensate di questa amministrazione comunale che, oltre alla somma di tanti cantieri aperti tutti simultaneamente, aggiunge, quotidianamente, un nuovo stravolgimento viabilistico.

Si può ripensare alla viabilità ma dopo studi mirati che guardino il territorio urbano nella sua complessità e non attraverso sperimentazioni quotidiane che ricadono negativamente sulla vivibilità della città. Ci svegliamo alla mattina e non sappiamo che strada fare per raggiungere il centro, code chilometriche dovunque e impossibilità persino di fermarsi o raggiungere i parcheggi.

In questi giorni l’apoteosi: la maggior parte delle strade cittadine interrotte e, in contemporanea, la disposizione di nuovi sensi di marcia; addirittura, all’incrocio tra via Parini e via Grassi, ci si trova davanti a un vicolo cieco che costringe gli automobilisti a fare inversione di marcia senza alcuna indicazione preventiva. Sembra quasi di essere al centro del Gioco dell’oca: fai un passo avanti e tre indietro! Ovviamente, il tutto senza neanche l’ombra di un vigile che possa dare qualche indicazione ai poveri automobilisti che si trovano in un intasamento viabilistico che rende ancora più rovente il clima estivo. Senza considerare il livello di inquinamento acustico e ambientale che devono subire i residenti che si affacciano sulle pochissime strade ancora percorribili.

Come Segretario Cittadino di Forza Italia chiedo che venga ripristinata una vivibilità che una buona amministrazione comunale dovrebbe sempre garantire ai propri cittadini. Chiedo anche che i nuovi sensi di marcia e gli incroci che sono diventati molto critici, possano essere presidiati da vigili con funzione di agevolazione e informazione.

Così non si può andare avanti! La misura è davvero colma! Neanche i droni di google maps riescono più a inseguire i cambi repentini della viabilità lecchese!

Angela Fortino

Segretario Cittadino Forza Italia Lecco