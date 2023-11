LECCO – I Vigili del fuoco hanno recuperato un gatto salito su un albero in via Filzi, a Lecco in zona Iperal. Il felino ha raggiunto i dieci metri di altezza, dunque è stato necessario impiegare l’autoscala, un intervento che ha attirato l’attenzione di tanti curiosi rimasti con il naso all’insù attendendo il salvataggio. Una volta portato a terra, il micio è stato affidato alla Polizia locale.