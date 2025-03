LECCO-GIANA, VALENTE: “SARÀ UNA PARTITA DIFFICILE, MA NOI SIAMO PRONTI”

LECCO – Deciso e speranzoso, così mister Federico Valente prima della partita del Lecco contro la Giana Erminio (all’andata 1-0 per gli avversari a Gorgonzola): “Stiamo preparando la partita contro la Giana Erminio con la massima attenzione. Sappiamo che sarà una partita difficile, loro sono una squadra ben organizzata e con giocatori di qualità. Noi, però, siamo pronti. Abbiamo lavorato bene in settimana e siamo concentrati sull’obiettivo. Vogliamo fare una grande partita e portare a casa i tre punti”.



“La squadra sta bene fisicamente e mentalmente – spiega il tecnico bluceleste -. Abbiamo recuperato alcuni giocatori importanti e siamo pronti a dare il massimo in campo. So che i nostri tifosi saranno numerosi allo stadio e questo ci darà una grande carica. Vogliamo regalare loro una gioia e faremo di tutto per vincere”.

