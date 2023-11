GIOVANE NON RIEMERGE, RIPESCATO ALLA PIATTAFORMA A LAGO: GRAVISSIMO

LECCO – Dodicenne non riemerge dal lago dopo essersi tuffato (o forse caduto). L’episodio questo venerdì mattina a Lecco, in zona piattaforma eventi, dove si sono concentrate le ricerche.

Impegnati i Vigili del Fuoco con la squadra nautica con personale per il soccorso acquatico e con numerose squadre da terra, l’elicottero Drago e i sommozzatori In supporto anche una ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello.

AGGIORNAMENTO – Attorno alle 14.30 la notizia che il giovane sarebbe stato individuato ed estratto dall’acqua. In condizioni gravissime, è stato immediatamente trasferito alla Rianimazione dell’ospedale cittadino. Sarebbe stato trovato in abiti succinti (in costume, pare) come se si fosse tuffato nel gelido lago di oggi, spazzato oltretutto dal forte vento.