LECCO, GIOVEDÌ UNA SERATA DEL COMUNE SUL PROGETTO DEL QUARTO PONTE

LECCO – Il Comune di Lecco promuove un incontro pubblico dedicato al progetto del cosiddetto “quarto ponte”, il cui cantiere Anas è allestito a Lecco in zona Bione.

La serata, in programma giovedì 6 novembre alle 20.45 presso l’urban center “La Piccola” di piazzale Riccardo Cassin, servirà ad approfondire i temi collegati alla mobilità da, per e attraverso il capoluogo, a partire dalla creazione di questa nuova infrastruttura, offrendo alla cittadinanza un momento di informazione e confronto su un progetto di grande rilevanza per il territorio lecchese e sulle necessità dovute ai flussi di traffico che attraversano la città di Lecco.

All’incontro interverranno il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessora alla Mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi, che tratteranno anche di mobilità sostenibile, della viabilità urbana e sovracomunale, dei lavori allo svincolo e della rinaturalizzazione della foce del Bione. Sarà, inoltre, presente il dirigente dell’area Territorio e sviluppo del Comune di Lecco Alessandro Crippa.

L’ingresso è libero: per riservare il proprio posto, è possibile iscriversi a questo collegamento.