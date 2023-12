LECCO. GLI EVENTI E I PROVVEDIMENTI PER LA NOTTE DI CAPODANNO

LECCO – In occasione dei festeggiamenti del 31 dicembre e di Capodanno il Comune di Lecco organizza dalle 21 un concerto con dj set sulla piattaforma a lago con brindisi di mezzanotte. Rimane inoltre aperta fino all’1 la pista di pattinaggio su ghiaccio, con brindisi e rinfresco a mezzanotte. Il 1° gennaio alle 17:30 il concerto di Capodanno con la Lake Como Orchestra – direttore Roberto Gianola, soprano Olga Angelillo e tenore Filippo Pina Castiglioni – in sala don Ticozzi (via Ongania 4). La prenotazione è obbligatoria entro le 12 di domenica 31 dicembre, telefonando all’Infopoint al numero 0341 481485.

A garanzia della sicurezza, sono state adottate ordinanze che istituiscono limiti alla circolazione dei veicoli e divieto di vendita e detenzione di bevande e alimenti in contenitori di vetro e metallo, in particolare:

dalle 20 (con divieto di sosta dalle ore 18:00) di domenica 31 dicembre 2023 all’1 di lunedì 1° gennaio 2024 divieto di transito veicolare compreso titolari di pass ZTL/APU nelle vie e piazze del centro cittadino;

dalle 18 di domenica 31 dicembre 2023 all’1 di lunedì 1° gennaio 2024 istituzione di area di sosta riservata ai veicoli delle Forze dell’Ordine in piazza Cermenati:

dalle 21 di domenica 31 dicembre 2023 (con divieto di sosta dalle 18) all’1 di lunedì 1° gennaio 2024 divieto di transito veicolare in lungolario Isonzo e largo Europa;

dalle 20 di domenica 31 dicembre 2023 alle 5 di lunedì 1° gennaio 2024 nel centro cittadino il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo da parte dei pubblici esercizi, dei locali di pubblico spettacolo, di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici e la detenzione di contenitori di vetro o di metallo

Il testo integrale delle ordinanze: