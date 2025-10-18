TELERISCALDAMENTO, LECCO IDEALE: “200 FIRME PER CHIEDERE UN REFERENDUM”

È stata una mattinata di partecipazione vera e concreta: oltre 200 lecchesi hanno firmato in poche ore il modulo per chiedere un referendum cittadino sul progetto del teleriscaldamento. Un risultato importante, che dimostra quanto questo tema non sia affatto chiuso, come qualcuno vorrebbe far credere, ma ancora tutto da discutere.

Ringraziamo tutti i cittadini, famiglie, e residenti dei quartieri coinvolti che si sono fermati al gazebo promosso dalla Lega Lombarda a cui ha aderito, con grande spirito ed intento civico, dimostrando attenzione ai temi cittadini indipendentemente dalle sigle partitiche, la lista Lecco Ideale.

È stata l’occasione per confrontarsi, raccogliere dubbi, preoccupazioni, ma anche proposte. E soprattutto per dire, con una firma, “vogliamo decidere noi”.

Quella di oggi è la miglior risposta possibile a certe affermazioni arrivate nei giorni scorsi dai vertici diAcinque, che, con un tempismo discutibile, sono intervenuti pubblicamente sul progetto. Ed è qui che si pone il vero nodo politico: a parlare non è stata Acinque GreenWay, cioè la società operativa che realizzerà la centrale e la rete, ma l’azienda capogruppo, in una sorta di dichiarazione d’intenti politica, che esula dalle competenze tecniche e aziendali.

Un intervento che lascia perplessi. Perché appare sempre più evidente la volontà di influenzare il dibattito amministrativo e pubblico, a progetto ancora non completato e con molte questioni aperte: dall’impatto ambientale alla localizzazione della centrale al Caleotto, fino ai costi reali e ai benefici per la cittadinanza.

Noi continueremo a promuovere un confronto serio e trasparente, ma soprattutto continueremo a raccogliere firme, ascoltare le persone e sostenere la richiesta di democrazia diretta attraverso il referendum.

Lecco deve poter scegliere. Non subire.

Carlo Piazza – Candidato sindaco Lega Lombarda – Lecco Ideale

Emanuele Mauri – Segretario cittadino Lega Lombarda – Lega Salvini Premier

Lorella Cesana – Referente Lecco Ideale – Consigliere comunale