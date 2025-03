“LECCO IERI & OGGI”: IL CAMPANILE DI SAN NICOLÒ VISTO DALLA DAMIANO CHIESA

LECCO – Tornando in centro Lecco, con il 112° episodio della nostra rubrica Lecco Ieri & Oggi osserviamo uno scorcio piuttosto interessante: il campanile della basilica di San Nicolò visto dal portone della ex scuola elementare Damiano Chiesa, oggi parte integrante del liceo scientifico G. B. Grassi.

La differenza tra la cartolina, datata 1905, e la nostra foto è abbastanza evidente: innanzitutto la posizione in cui è stata scattata la foto è leggermente più avanzata e ruotata di qualche grado verso destra; questo è stato necessario in quanto oggi il muretto che si vede sulla sinistra della foto non è più visibile perché davanti vi è stato costruito un edificio che dalla stessa posizione copre tutta la parte a sinistra.

Inoltre l’edificio al centro seguendo la strada che scende verso sinistra è stato ristrutturato e ampliato, mentre la fabbrica di cui si vede ancora oggi il cancello è stata interamente smantellata e abbandonata, lasciando un casermone fatiscente.

Per quanto riguarda il campanile invece nulla è cambiato dal lontano 1904, quando fu inaugurato, e ancora oggi tanti turisti si accodano per salire e vedere dall’alto dei suoi 96 metri la nostra bellissima città.

A. G.

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Lecco 1900: un saluto in cartolina, Calolziocorte, Amigoni G.; foto di Lecconews.lc