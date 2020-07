LECCO – Il Consiglio comunale di Lecco si radunerà nella sala consiliare Palazzo delle Paure in prima convocazione domani, lunedì 27 luglio, con eventuale prosecuzione martedì 28 dalla stessa ora.

Come da fine giugno, sarà possibile seguire l’adunanza su un sito apposito, e non più sul canale Youtube del Comune.

Durante la seduta verranno trattati i seguenti punti:

1. Comunicazioni, art. 51 del Regolamento di funzionamento del C.C.;

2. Domande di attualità, art. 52 del regolamento di funzionamento del C.C.;

3. Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2020-2021-2022 e modifica del piano triennale delle opere pubbliche (Relatore Ass. Goretti);

4. TARI: MANOVRA TARIFFARIA 2020 e Regolamento – modifica (Relatore Ass. Goretti);

5. Regolamento generale delle entrate (Relatore Ass. Goretti);

6. Acquisizione al patrimonio comunale, a titolo gratuito, dell’immobile denominato “TORRE QUADRATA VECCHIE CARCERI – TORRE VISCONTEA”. Approvazione bozza accordo di valorizzazione (Relatore Ass. Valsecchi);

7. Lavori di somma urgenza e messa in sicurezza per cedimento sede stradale al di sopra del torrente

Caldone che scorre intubato lungo la via Carlo Porta: approvazione proposta di riconoscimento debito

fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 (Relatore Ass. Valsecchi);

8. Riconoscimento debito fuori bilancio dovuto a sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Lecco n.

88/2020 (Relatore Sindaco);

9. Approvazione “schema di convenzione” per la rettifica e la regolarizzazione della situazione

patrimoniale esistente e per l’esecuzione di opere di sistemazione delle aree esistenti in fregio al

Viale Valsugana, con la realizzazione di accessi carrai alla proprietà Fiocchi Munizioni S.p.A. di Lecco.

(Relatore Ass. Valsecchi);

10. Legge 865/71 – Definizione modalità rimozione vincoli unità immobiliari nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze di cui all’art. 25-undecies del D.L. 23.11.2018 (Relatore Ass. Valsecchi);

11. Ordine del giorno presentato dal Consigliere Gattari in data 21.07.2020, n. prot. 57803, ad

oggetto:”Verità per Giulio Regeni, Libertà per Patrick Zacky”;

12. Approvazione verbali delle sedute consiliari dell’8 e 29 giugno 2020.