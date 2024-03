LECCO/IL MONDO DEL SOCIALE PIANGE GIANNI LEONI, FONDATORE DE ‘LA GOCCIA’

LECCO – Morto a 65 anni Giovanni Leoni, detto Gianni, tra i fondatori nel 1985 dell’associazione ‘La Goccia’ di Maggianico nata per accompagnare nel tempo libero i disabili e le loro famiglie. Ha poi promosso la nascita del Coordinamento Handicap, del progetto “Lecco per tutti” per l’eliminazione delle barriere architettoniche e della rete degli Amministratori di sostegno. Per queste ragioni il Comune di Lecco gli ha riconosciuto nel 2018 la Civica Benemerenza “San Nicolò d’Oro”.

Il Comune di Lecco si unisce al cordoglio. “Quella della perdita di Gianni Leoni, storico presidente dell’associazione La Goccia, è una notizia terribile. Gianni ha sempre collaborato con i servizi per la disabilità del Comune di Lecco permettendo a moltissimi ragazzi e a moltissime ragazze di vivere una vita piena e realizzata. Alla famiglia, ai membri dell’associazione La Goccia, a tutti i suoi cari vanno le più sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale”, è il commento congiunto del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e dell’assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni.

La Città di Lecco ricorda con gratitudine il profondo impegno civico e sociale del suo cittadino Benemerito Giovanni Leoni.