LECCO, IL PICCOLO DALÌ CERCA FAMIGLIA: CERCANSI AMORE E AFFETTO

LECCO – Cerca una famiglia che lo riempia d’amore e d’affetto il piccolo Dalì, meticcio a tre colori, salvato dalla Campania e portato nel lecchese insieme alla sua sorellina, in cerca di una nuova vita.

La storia di Dalì parte da una strada di Avellino, dove è nato randagio nell’autunno scorso con altri otto cuccioli. Poi, a poche settimane di vita, un virus ha portato via la mamma e cinque fratellini, costringendo Dalì e gli altri tre superstiti a passare un periodo di monitoraggio e guarigione in una clinica veterinaria. Ora Dalí è un pelosetto di 6 mesi futura taglia medio-grande. È pieno di vita, dolcissimo e giocherellone, va d’accordo con tutti, pronto per una chance.

Si trova a Lecco in attesa della sua nuova casa, ultimo rimasto tra i fratellini senza una famiglia.

Se vorreste saperne di più o vi piacerebbe adottare questo cucciolotto è possibile contattare Carola al 334 3952702 via whatsapp o chiamate.