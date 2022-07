LECCO – Incontro nella mattina del 1 luglio tra il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e il presidente di LegaCoop Lombardia Attilio Dadda.

Al centro del colloquio, che ha avuto luogo in municipio, il ruolo delle cooperative sui temi del lavoro, del cambio generazionale, del ruolo dei giovani, dell’interculturalità e della sostenibilità nel territorio lecchese.

LegaCoop opera per promuovere lo sviluppo della cooperazione e della mutualità, dei rapporti economici e solidaristici delle cooperative aderenti e per favorire la diffusione dei principi e dei valori cooperativi. LegaCoop Lombardia è strutturata in associazioni e dipartimenti di settore che svolgono un ruolo di rappresentanza, tutela e promozione nei confronti delle istituzioni politiche, economiche e sociali; nello sviluppo di proposte legislative a favore delle associate; nelle incentivazioni di iniziative di studio, ricerca e informazione; nell’assistenza tecnica e nelle consulenze mirate alle diverse esigenze aziendali, in rapporto all’evoluzione dei rispettivi mercati. Legacoop Lombardia riunisce oggi oltre novecento cooperative iscritte attive in tutta la regione, per un totale di 1.251.834 soci e 37.483 occupati, con un valore produttivo di oltre 4 miliardi di euro.