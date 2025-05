“LECCO IN ACQUARELLO” TORNA CON LA MOSTRA “NO NAME”

L’esposizione, visitabile dal 24 maggio al 15 giugno, s’inserisce all’interno della rassegna Lecco in Acquarello 2025, appuntamento annuale dedicato alla pittura ad acquarello e alle arti visive, che quest’anno si concentra sul tema della ricerca d’identità, individuale e collettiva. Protagonista della mostra è una preziosa selezione di opere di artisti iraniani, scelti dall’annuale rassegna Fabriano in Acquarello e già presentati in un tour internazionale. Gli acquarelli esposti offrono una prospettiva inedita, vibrante e profonda dell’Iran, raccogliendo interpretazioni differenti e visioni personali che riflettono colori, paesaggi e sfumature culturali del Paese.

La mostra, nata in collaborazione con il comitato scientifico di Leggermente, ha coinvolto anche alcune scuole del territorio in un percorso di riflessione grafica e visiva attorno al tema delle “origini personali”, avviando così un dialogo profondo tra generazioni ed esplorando, attraverso l’arte, le diverse esperienze di integrazione culturale. Gli studenti, ispirati dalla lettura del graphic novel La mia seconda generazione di Saghar Khaleghpour e Lelio Bonaccorso e con il workshop tenuto della graphic designer Serena Gianoli, hanno infatti realizzato una serie di elaborati grafici e artistici incentrati sul tema della diversità e della metamorfosi, che verranno esposti nel contesto della mostra.

Così l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Torna un appuntamento ormai ricorrente e atteso, grazie alla collaborazione di Assocultura Confcommercio Lecco, Leggermente, il liceo artistico Medardo Rosso di Lecco, Enaip e Cfp Consolida. Con Lecco in Acquarello e con questa mostra affianchiamo opere di grandi maestri acquarellisti a manufatti realizzati dagli studenti degli istituti che collaborano alla realizzazione di questa iniziativa, per un dialogo costante, mai in contrapposizione, tra chi sperimenta l’arte, muovendo i primi passi, e chi invece ha già un consolidato spessore artistico. Il valore aggiunto di questa edizione sono le origini, iraniane, delle opere dei maestri acquarellisti, per una riflessione che ci permette, attraverso il linguaggio artistico, di accendere un riflettore sulla difficile situazione del loro paese di origine”.