LECCO – Raggiunta la promozione in Serie B arrivano i complimenti istituzionali ad allenatore, squadra e società. Il Lecco in cadetteria è un lustro per tutta la città, una conclusione che trova concordi tutti i tifosi illustri molti dei quali presenti in tribuna al Rigamonti-Ceppi durante l’ultimo atto dei playoff. Ecco le dichiarazioni raccolte nel dopo partita.

Dopo 50 anni la Calcio Lecco 1912 ha compiuto l’impresa: sconfitto il Foggia al Rigamonti-Ceppi, si torna in Serie B!

Complimenti a questi ragazzi fantastici, a un grande allenatore, alla società. E grazie alle tifoserie avversarie per il fair-play, alle Forze dell’Ordine e a tutto l’apparato organizzativo per aver garantito tutte le condizioni per un pomeriggio di sport in sicurezza.

Un bel segno per la nostra Città: ora ci godiamo i festeggiamenti. Da domani tutti al lavoro per sostenere questa grande squadra!

Mauro Gattinoni

Sindaco di Lecco

“La palla è rotonda”

Quasi sembra incredibile essere lì, nel calcio dei grandi, quello delle squadre blasonate, dei grandi stadi, quello della Coppa Italia delle big. In serie B.

Ci hanno guardato tutti come quelli arrivati lì per caso, come Cenerentola. Uno dei capoluoghi più piccoli d’Italia, anni a sgomitare tra i dilettanti.

Ma come abbiamo sentito dire dal nonno al circolo davanti a una spuma, come ci hanno detto tutti gli allenatori che abbiamo incontrato fin da bambini: “la palla è rotonda”.

E oggi la Calcio Lecco ha giocato al calcio!

Un sogno: serie B.

Emanuele Manzoni

Assessore alle Politiche sociali

Abbiamo vissuto una giornata straordinaria, una di quelle giornate che si vivono due o tre volte nella vita se ti va bene.

Ragazzi che vanno ringraziati per quanto hanno fatto in campo senza mollare mai, un mister che ha saputo dare concretezza alla strategia e al gioco, motivando il gruppo, una società quella della famiglia Di Nunno che va solamente ringraziata per il sogno che ha regalato ai lecchesi e per aver mantenuto tutti gli impegni in questi anni di professionismo all’interno del calcio che conta. Una parola anche ai tifosi quelli della curva, come quelli sugli spalti di tribuna e distinti che hanno saputo onorare con piglio sempre corretto il campionato appena trascorso. Una felicità immensa ci pervade, una elettricità che in città non si avvertiva da decenni. Quindi grazie, grazie e ancora grazie a tutti Presidente, mister, giocatori, tifosi e tutto il personale che ha sostenuto l’operatività della squadra dai magazzinieri, ai tecnici, dallo staff ai controlli agli amministrativi. Grazie!

Adesso tocca al Comune di Lecco in tempi rapidissimi adeguare lo stadio per la serie B che vuol dire anche introiti significativi per l’economia di una comunità. Si entra non solo nel calcio che conta, ma anche in una dimensione nuova dove a Lecco verranno grandi tifoserie, grandi squadre che pernotteranno e vivranno week end nella nostra città. Quindi adesso tocca al Comune dimostrare di essere professionisti, adeguare lo stadio, fare i tornelli, ottemperare al disciplinare della serie B. I tempi saranno stretti quindi bisogna mettersi al lavoro da subito, non c’è tempo da perdere!

Quello che è successo nessuno se l’aspettava, ma bisogna essere all’altezza della sfida e del cambiamento. Occorre essere riconoscenti ad una Società che ci ha creduto e ai giovani calciatori che hanno riportato Lecco dove meritava. Quindi auspico che da subito si prepari una pianificazione progettuale ed organizzativa che non ci colga impreparati per l’avvio del campionato di serie B.

Corrado Valsecchi

Capogruppo consiliare di Appello per Lecco

Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni alla società, allo staff tecnico e dirigenziale e ai giocatori della Calcio Lecco per la promozione in serie B. Un risultato eccezionale, giunto al termine di una meravigliosa stagione in crescendo, grazie al lavoro quotidiano, alla tenacia e alla determinazione dei protagonisti, che giorno dopo giorno si sono impegnati per realizzare il sogno di un intero territorio provinciale, che non ha mai mancato di supportare con uno straordinario tifo la squadra e ieri sera ci ha regalato una stupenda festa per le vie cittadine.

Un ringraziamento particolare alle istituzioni e alle forze dell’ordine, che hanno garantito la massima sicurezza dentro e fuori lo stadio. Dopo 50 anni, finalmente l’aquila è tornata a volare nei cieli della serie B!

Alessandra Hofmann

Presidente della Provincia di Lecco

Non sono un tifoso di calcio, e non voglio improvvisarmi sfegatato bluceleste. Sono però molto felice per i tanti tifosi del Calcio Lecco che oggi possono vedere la propria squadra tornare in serie B dopo 50 anni. Un grande risultato per le Aquile, che possa essere solo l’inizio di grandi successi e soddisfazioni sportive. Forza Lecco!

Mauro Piazza

Consigliere regionale Lega

Grandissima impresa del Calcio Lecco 1912 che torna in Serie B dopo 50 anni! Una cavalcata incredibile nei playoff dove ha eliminato Ancona, Pordenone, Cesena e Foggia. Complimenti alla dirigenza, allo staff tecnico e ai giocatori con una citazione particolare per il 38enne Franco Lepore, già grande protagonista anni fa con il mio Varese”

Attilio Fontana

Presidente della Regione Lombardia

Bravissimi complimenti a tutti Lecco nel cuore. Vittoria netta e strameritata. Gioisco con voi.

Castrese De Rosa

ex Prefetto di Lecco