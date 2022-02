LECCO – Centinaia i lecchesi scesi in piazza Diaz per dire No alla guerra ed esprimere solidarietà al popolo ucraino.

Partecipato il presidio convocato alle 18 di questo venerdì pomeriggio da sindacati, Arci, Anpi e associazioni pacifiste in reazione all’attacco russo in Ucraina; alla dimostrazione ha aderito anche il sindaco di Lecco annunciando che, in segno di vicinanza al paese, la facciata di Palazzo Bovara si illuminerà dei colori della sua bandiera: il blu e il giallo.