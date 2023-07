LECCO – Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore allo Sport Comune Emanuele Torri hanno inviato una lettera di risposta all’assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia Massimo Sertori in merito alla promozione in B del Lecco Calcio.

“Gentile Assessore – si legge nella lettera -, con riferimento alla Sua recente dichiarazione sulla promozione della Calcio Lecco 1912 in serie B, desideriamo esprimere apprezzamento per l’impegno comunicato da parte Sua a nome di Regione Lombardia a collaborare per un sostegno concreto alla causa”.

“In questo senso – continua la lettera -, il Comune di Lecco conferma la sua piena disponibilità a prendere parte a un tavolo di lavoro su esigenze, bisogni e risorse necessari. Il tavolo, che verrà prontamente favorito dalle rispettive segreterie, sarà occasione preziosa per estendere il confronto anche su altre tematiche di competenza del Suo assessorato e strategiche per Lecco e il suo territorio”.

Federico Sala