LECCO IN TILT, LA LEGA: “IN PRIMA LINEA CONTRO IL CAOS VIABILITÀ”

Negli ultimi giorni la situazione del traffico a Lecco ha raggiunto livelli insostenibili, con cittadini, lavoratori e visitatori costretti a lunghe attese e difficoltà di mobilità che penalizzano la vita quotidiana di tutta la città.

La Lega – attraverso il proprio gazebo in piazza Manzoni e Via Roma – ha raccolto ancora una volta numerose segnalazioni di cittadini esasperati che criticano apertamente l’operato dell’amministrazione Gattinoni, incapace di gestire in modo efficace i cantieri e la viabilità urbana.

Un esempio concreto è rappresentato dai lavori per la nuova rotatoria tra via Leonardo da Vinci e viale Costituzione, uno snodo critico sta causando disagi e rallentamenti quotidiani per automobilisti e mezzi pubblici e senza indicazioni chiare.

Altro caso emblematico è quello del mercato cittadino alla Piccola, dove, ieri 20 dicembre, l’accesso pedonale è rimasto completamente sbarrato a causa delle strutture del cantiere, impedendo a molti cittadini di raggiungere i banchi durante la giornata più importante per lo shopping pre-natalizio. Gli ambulanti hanno denunciato la perdita di clienti e affari proprio nei momenti cruciali per le vendite, sottolineando la mancanza di indicazioni alternative e una gestione superficiale da parte dell’Amministrazione.

Inoltre, il Comitato di zona di via Palestro, via Col di Lana e vie limitrofe ha reso noto il forte disagio dei residenti, lamentando la totale assenza di risposte concrete da parte dell’Amministrazione nonostante ripetuti incontri e richieste di soluzioni per la viabilità e la manutenzione delle strade.

È evidente che, con questo modo di governare, un’intera area della città resta ostaggio di una logica burocratica e confusa, in cui il Comune rinuncia di fatto al proprio ruolo di garante della funzionalità urbana, scaricando la responsabilità su soggetti terzi e lasciando cittadini e operatori commerciali in balia delle difficoltà.

Insomma, l’amministrazione attuale sembra essere chiusa nel palazzo, pronta a uscire solo per qualche inaugurazione o evento, ma non per ascoltare e rispondere ai bisogni reali dei lecchesi.

La città è ogni giorno sempre più al collasso.

Noi della Lega ci siamo, siamo dalla parte dei cittadini e siamo pronti ad assumerci la responsabilità di guidare Lecco con pragmatismo, ascolto e soluzioni concrete.

Carlo Piazza Candidato Sindaco

Emanuele Mauri Segretario cittadino Lega Lombarda