LECCO. IN VIA RISORGIMENTO NUOVA AREA VERDE E UN DOG PARK

LECCO – Inaugurata in via Risorgimento la nuova area verde pubblica e il dog park. Un lavoro cominciato il 24 luglio del 2023 e concluso a fine aprile di quest’anno. La nuova area sostituisce sostituzione il precedente parcheggio sterrato.

Nell’area verde, per garantire l’accessibilità al nuovo parco, la rampa di accesso preesistente è stata demolita e ha lasciato spazio a una nuova rampa di pendenza conforme alle normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Gli spazi di connessione sono stati pavimentati in calcestruzzo drenante altamente permeabile, ma compatto, che consente la restituzione delle acque piovane al terreno. Negli spazi di relazione è stata messa una colonnina alimentata con energia solare per la ricarica di smartphone.

Sono state poi eliminate le siepi a ridosso dell’ingresso, per garantire una migliore visuale, in un’ottica di maggiore sicurezza, e piantumate essenze rustiche e resistenti (viburno e forsizia) di dimensioni contenute e caratterizzate da fioriture decorative. Il parco è stato inoltre impreziosito da due lastre di corten posizionate in prossimità dell’ingresso. L’impianto di illuminazione è stato totalmente rifatto a fronte di uno studio illuminotecnico e l’area è stata infine dotata di predisposizione per l’installazione di telecamere.

Riguardo il dog park, l’ingresso dell’area dedicata ai cani è provvista di zona filtro, spazio di attesa, ma anche di sicurezza. Le aree sono delimitate con reti a pannelli modulari, fissate su di una fondazione in calcestruzzo. Il dog park è parzialmente pavimentato per garantire un’adeguata accessibilità, sono inoltre presenti delle fontane con ciotola e cestini con sacchetti per le deiezioni.

Il costo totale degli interventi con progettazione e direzione lavori è stato di 231.321,28 euro. Finanziamento regionale: 35.900 euro grazie al bando di Regione Lombardia ‘Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana’.

“Il bando regionale che abbiamo vinto co-finanziava non solo interventi di recupero puntuale, ma, come previsto dalla legge sulla rigenerazione urbana, anche progetti capaci di avviare processi di riqualificazione di aree degradate e sottoutilizzate, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale – spiegano Renata Zuffi, assessora all’Ambiente del Comune di Lecco e Maria Sacchi, assessora alla Cura della città e Lavori pubblici – Questa nuova area verde pubblica e il dog park di via Risorgimento permettono infatti alla comunità residente di riappropriarsi e di vivere nuovamente gli spazi all’aperto, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e delle relazioni sociali oltre che dei servizi legati alle persone e ai loro amici animali”.

“La cura progettuale dei dettagli e l’attenzione all’accessibilità rendono inoltre la nuova area verde, frutto di rigenerazione urbana, non solo funzionale, ma anche bella e sicura – continuano Zuffi e Sacchi – L’obiettivo dell’intervento è stato anche quello di ricucire il tessuto urbano compreso tra via Risorgimento e via Giusti e di accrescere la qualità urbana e architettonica dell’area, al fine di rigenerare quel senso di comunità che si manifesta quando i cittadini si riconoscono nei luoghi in cui vivono, realizzando pertanto uno spazio pubblico di relazione all’interno di un’area frammentata e caratterizzata dalla massiccia presenza di parcheggi. Il progetto si caratterizza pertanto da un’accurata scelta delle finiture e degli arredi”.