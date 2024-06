LECCO, INAUGURATO IL NUOVO DOG PARK DI VIA RISORGIMENTO

LECCO – Nella mattinata di martedì 25 giugno, in via Risorgimento, è stato inaugurato il nuovo dog park cittadino, con annessa un’area verde, a sostituire il precedente parcheggio sterrato.

L’ingresso dell’area dedicata ai cani è provvista di zona filtro, spazio di attesa, ma anche di sicurezza. Le aree sono delimitate con reti a pannelli modulari, fissate su di una fondazione in calcestruzzo. Il dog park è parzialmente pavimentato per garantire un’adeguata accessibilità, sono inoltre presenti delle fontane con ciotola e cestini con sacchetti per le deiezioni.

A tagliare il nastro della nuova area verde della città sono stati il sindaco Mauro Gattinoni, l’assessore all’ambiente, mobilità e pari opportunità Renata Zuffi e l’assessore alla cura della città e lavori pubblici Maria Sacchi.

“Il bando regionale che abbiamo vinto – hanno dichiarato Zuffi e Sacchi – co-finanziava non solo interventi di recupero puntuale, ma, come previsto dalla legge sulla rigenerazione urbana, anche progetti capaci di avviare processi di riqualificazione di aree degradate e sottoutilizzate, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale. Questa nuova area verde pubblica e il dog park di via Risorgimento permettono infatti alla comunità residente di riappropriarsi e di vivere nuovamente gli spazi all’aperto, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e delle relazioni sociali oltre che dei servizi legati alle persone e ai loro amici animali. La cura progettuale dei dettagli e l’attenzione all’accessibilità rendono inoltre la nuova area verde, frutto di rigenerazione urbana, non solo funzionale, ma anche bella e sicura. L’obiettivo dell’intervento è stato anche quello di ricucire il tessuto urbano compreso tra via Risorgimento e via Giusti e di accrescere la qualità urbana e architettonica dell’area, al fine di rigenerare quel senso di comunità che si manifesta quando i cittadini si riconoscono nei luoghi in cui vivono, realizzando pertanto uno spazio pubblico di relazione all’interno di un’area frammentata e caratterizzata dalla massiccia presenza di parcheggi. Il progetto si caratterizza pertanto da un’accurata scelta delle finiture e degli arredi”.

All’inaugurazione sono state offerte informazioni e suggerimenti comportamentali per una migliore convivenza con i cani a cura degli educatori cinofili ed è stato inoltre presentato il corso per il patentino CAE-1, test ideato da ENCI come certificazione di buona gestione e rapporto equilibrato tra il cane e il suo conduttore all’interno del contesto urbano, a cura di Roberto Tavola, giudice di gara ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana); il Comune di Lecco offre ai cittadini residenti la possibilità di frequentare gratuitamente i corsi, esclusi l’assicurazione e il costo finale per sostenere l’esame. I corsi si terranno presso il nuovo dog park in via Risorgimento; le modalità di iscrizione ai corsi CAE-1 (3 corsi per il 2024 per 6 persone a corso) verranno comunicate sul sito istituzionale del Comune.