LECCO – Vigili del fuoco impegnati nella notte in centro Lecco per un tetto che ha preso fuoco. Attorno alle 21 di domenica 8 dicembre i pompieri sono intervenuti con quattro mezzi – una autopompa serbatoio, una autobotte, una autoscala e un carro per il trasporto bombole e autoprotettori – per fermare le fiamme. L’intervento è durato circa 5 ore.