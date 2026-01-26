LECCO-INTER UNDER 23 FINISCE 0-2, BELLO IL RICORDO DI PAOLO DI NUNNO

LECCO – Prima del fischio d’inizio, il “Rigamonti-Ceppi” si è raccolto in un intenso minuto di silenzio per ricordare Paolo Leonardo Di Nunno, scomparso a 77 anni.

Il ricordo dell’ex presidente che ha riportato il Lecco in B dopo mezzo secolo ha commosso tutti, mentre in curva Nord è apparso uno striscione di ringraziamento in suo onore.

Avvio di gara subito vibrante, con l’Inter Under 23 pericolosa al 4’ quando Sipos calcia addosso a un difensore avversario a porta vuota. Il Lecco soffre il pressing alto ospite e fatica a costruire. Dopo una serie di tentativi di Cocchi e Topalovic, neutralizzati dalla difesa bluceleste Tanco salva quasi sulla linea al 33’.

Furlan si oppone bene a Lagumina al 41’, mantenendo inviolata la porta. Dopo i due minuti di recupero concessi, le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.

–

Al 7′ della ripresa passa l’Inter: è Kamaté a realizzare al termine di una furibonda mischia nell’area bluceleste, dopo un batti e ribatti che porta allo 0-1 per la squadra B nerazzurra.

Quando scatta l’ora di gioco Valente dà il via alla girandola dei cambi: entrano Metlika per Pellegrino e Mallamo rileva Bonaiti.

Il raddoppio degli ospiti arriva al 28′: Antonino La Gumina finalizza una ripartenza che trova “sorpreso” il Lecco. Si presentano in due davanti a Furlan ed è un gioco da ragazzi deporre in porta lo 0-2.

Succede poco altro e il Lecco capitola in casa. La notizia buona è che i blucelesti, nonostante la sconfitta mantengono la seconda piazza in graduatoria con un punto di vantaggio sull’Union Brescia.

–

RedSpo

–

LECCO-INTER UNDER 23 0-2

Primo tempo 0-0

MARCATORI Kamaté (IN) 7′ s.t.; La Gumina (IN) 28′ s.t.

ARBITRO Sig. Gioele Iacobellis della sezione AIA di Pisa

SPETTATORI circa 3.000 (29 ospiti)