LECCO – Come ogni anno il Comune di Lecco promuove il centro ricreativo estivo per i ragazzi dai 6 ai 14 anni compiuti, dal 3 luglio al 4 agosto, in due sedi: alla scuola primaria “G. Oberdan” di via don Consonni 1 per i bambini della scuola primaria (classi I, II e III) e alla scuola secondaria I grado “Don Ticozzi” di via Mentana 48 per i ragazzi delle classi IV e V della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Le attività del Cres si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 con la possibilità di avvalersi del servizio di custodia dalle 8 alle 9 e dalle 16 alle 17 (al raggiungimento del numero minimo di otto utenti).

Così l’assessore all’Educazione e sport del Comune di Lecco Emanuele Torri: “Riparte il CRES: che gioia! Il tema del CRES di quest’anno (UN GIOCO DA RAGAZZI) è incentrato sul gioco, o meglio sui giochi di una volta: parlare dei giochi di una volta significa recuperare ricordi, tradizioni, materiali e oggetti che raccontano la storia della nostra città. Tutto questo proprio nell’anno in cui il nostro Comune, come ben saprete, compie 100 anni: in questo viaggio lungo 5 settimane tutti i partecipanti saranno guidati alla scoperta dei giochi tramandati dai nostri nonni e ormai quasi dimenticati dai ragazzi di oggi, spesso impegnati in giochi virtuali, con il rischio che vengano sempre più vissuti in modo individuale. Il gioco, invece, è relazione, è scoperta di sé (dei propri talenti e dei propri limiti) e dell’altro; è anche un modo per imparare il rispetto delle regole. L’inserimento del modulo da 4 settimane ed una maggiore flessibilità nella scelta delle settimane di frequenza sono una risposta alle necessità di conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari”.

Tre le modalità di frequenza: modulo intero da cinque settimane (dal 3 luglio al 4 agosto), modulo a scelta da quattro settimane (anche non consecutive) oppure modulo a scelta da tre settimane (almeno due consecutive) in base alle esigenze di ogni famiglia. Per la frequenza è previsto un contributo tariffario differenziato, comprensivo del pasto e della merenda pomeridiana, determinato dall’indicatore ISEE 2023, che sarà comunicato dopo la conferma dell’accettazione della domanda e dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 30 giugno. Inoltre, la tariffa applicata alle famiglie con più di un figlio frequentante verrà calcolata sulla base del valore ISEE dichiarato, ridotto del 15%.

Dal 5 al 21 maggio sarà possibile compilare e trasmettere la domanda d’iscrizione, completa di tutti i relativi allegati, attraverso il portale “Webscuola” del sito istituzionale del Comune di Lecco, accedendo tramite SPID. Per chi fosse impossibilitato all’invio attraverso questa modalità, sarà possibile fissare un appuntamento per la consegna della domanda di iscrizione cartacea, debitamente compilata e completa degli allegati richiesti, presso il servizio scuola di via Sassi 18, telefonando ai numeri 0341.481354-355-358.