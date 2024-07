LECCO JAZZ FESTIVAL 2024: PAOLO FRESU OMAGGIA DAVID BOWIE, C’È ANCHE ALEX BRITTI

LECCO – Torna in città il Lecco Jazz Festival con la nona edizione “Sonorità senza confini: dai rioni alla città”. Organizzata dal Comune di Lecco, la rassegna dedicata al Jazz offrirà una varietà di artisti italiani, locali e internazionali, che intratterranno il pubblico dal 17 al 21 luglio, sui palchi delle piazze centrali della città e dei rioni lecchesi, in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco e con il supporto di Acinque.

A dare il via alla nuova edizione del festival sarà The Hot Civic’s Jazz Band che si esibirà mercoledì 17 alle 19.30 al parco di Villa Gomes con brani standard Jazz riarrangiati dal Maestro Marco Detto. Alle 21.30 Classic & Jazz inaugura gli appuntamenti serali del Ljf sul palcoscenico d’eccezione della Lake Arena.

Giovedì 18 alle 17.30 si esibiranno sul lungolago nei pressi della ruota panoramica gli Orange Milk, gruppo musicale del civico istituto Zelioli. Alle 19.30 al parco Villa Gomes tornano i Contemporary Project con un percorso astrale, che alterna composizione e libera improvvisazione jazz e rock. Alle 21.30 in piazza Garibaldi, The Swingers Orchestra celebra Duke Ellington, grandissimo pianista e compositore jazz, in occasione del 125esimo anno della sua nascita.

Venerdì 19 alle 17.30 sul lungolago nei pressi della ruota panoramica tornano i Traffic Jam del civico istituto Zelioli, già molto apprezzati dal pubblico del Lecco Jazz Festival della passata edizione. Alle 19.30 al Palazzo Belgiojoso arriva Noemi Nuti cantante jazz e un’arpista con sede a Londra molto acclamata dalla critica estera, mentre Jeff Berlin, in programma la sera alle 21.30 in piazza Garibaldi, sarà sostituito dal trio americano di Omar Hakim, Rachel Z e Jonathan Toscano.

Sabato 20 inizia la giornata con il trio di Psoas, gruppo di jazz contemporaneo che si esibisce in piazza XX Settembre alle 11.30. Alle 17.30 da Brescia arriva La Rusty Brass una street band esplosiva e dall’assetto mutevole, che con le sue melodie insolite invaderà le strade del centro di Lecco e sfileranno per il lungolago. Alle 19.30 Naima Faraò si esibirà al palazzo Belgiojoso. Direttamente dal civico istituto Zelioli arriva in piazza Garibaldi alle 20.30 la Zelioli Jam Ensemble, gruppo che nasce dall’unione dalle due band, gli Orange Milk e i Traffic Jam. Seguirà Jimetta Rose, accompagnata dal coro The Voices of Creation, che direttamente da Los Angeles, si presenterà alle 21.30 in piazza Garibaldi.



L’ultima giornata del Ljf, domenica 21, vedrà l’esibizione di Karu alle 11.30 in piazza XX Settembre, seguito dai Rusty Brass che tornano a sfilare per il lungolago, alle 17.30. In serata il duo Distropical si esibirà alle 21.30 in piazza Stoppani, mentre a concludere la nona edizione del Lecco Jazz Festival sarà il celebre trombettista Paolo Fresu con uno straordinario omaggio a David Bowie, che insieme ad altri musicisti, suonerà alle 21.30 sulla Lake Arena, per uno spettacolo da non perdere.

I concerti sono a ingresso gratuito, ad eccezione dell’appuntamento con Paolo Fresu del 21 luglio. I biglietti sono in vendita su questo collegamento.

Altre novità in arrivo: accanto alla rassegna lecchese del Jazz, in programma per la serie Sound of Lecco, l’appuntamento con Alex Britti, chitarrista e cantautore acclamato, mercoledì 24 luglio alle 21.30 sulla Lake Arena. I biglietti sono acquistabili a questo collegamento.

Così l’assessora alla cultura Simona Piazza: “Un’estate ricca di eventi e appuntamenti musicali attesi che porteranno a Lecco grandi nomi della musica italiana e internazionale, con Paolo Fresu, che chiuderà la nona edizione del Lecco Jazz Festival, ed Alex Britti che si esibirà sulla Lake Arena il 24 luglio. Un sentito ringraziamento ad Acinque, ancora una volta al nostro fianco, alla Camera di Commercio e naturalmente al servizio cultura e grandi eventi del Comune di Lecco, da sempre anima e motore di questi importanti appuntamenti.”

Ma il Lecco Jazz Festival non termina con il mese di luglio: ad agosto torna il Fuori Festival, promosso in collaborazione con Suoni mobili, con il primo appuntamento del 1° agosto alle 19.30 presso la Chiesa di Sant’Egidio con Jon Hansen. Alle 21.30 l’esibizione di Nicole Johänntgen, eclettica sassofonista. E infine, a chiudere il Festival sarà Nicole Johänntgen trio, che suonerà da un’altra location d’eccezione, i Piani d’Erna, alle 17.30 e alle 19.