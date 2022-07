LECCO – Il Lecco Jazz Festival si avvia alla conclusione e lo fa con il botto. Sabato 23 luglio alle 18 infatti si esibirà l’Alberto Gurrisi Quartet, appuntamento previsto alla Casa del Pozzo di corso Bergamo. L’organo hammond di Alberto Gurrisi suonerà in un repertorio di brani originali, con in prevalenza sonorità contemporary mainstream.

Alle 21 in piazza, a partire dalle 21, ci sarà invece l’energia dei Funk off Featuring Nadyne Rush, la più importante marchin’ band italiana, composta da ben 18 membri, che mescola lo spirito delle brass band di New Orleans con il funk; questa serata vedrà la speciale partecipazione di Nadyne Rush alla voce.

La giornata conclusiva del Festival comincerà domenica 24 con l’esibizione a palazzo Belgiojoso del Cuartet Brasil ‘900, un originale ensemble che intende proporre in una nuova dimensione timbrica la musica brasiliana e argentina del Novecento, con l’intento di valorizzare l’aspetto più colto della musica brasiliana di autori come Villa Lobos, Gnattali, Jobim, Gismonti e Pixinguinha, e di proporre gli aspetti meno noti della musica argentina di Piazzolla e Guastavino. Il concerto trova spazio anche all’interno del Festival di musica Tra Lago e Monti che, partito il 9 luglio da Corenno Plinio, si concluderà il 16 settembre a Varenna.

Infine, per un’eccezionale serata conclusiva, piazza Garibaldi ospiterà sempre domenica alle 21 il Bireli Lagrene e Antonio Faraò quartet, in uno straordinario concerto che vedrà esibirsi il chitarrista jazz gitano più importante al mondo insieme al talentuoso pianista bost-pop italiano Antonio Farao’, accompagnati da due musicisti di fama internazionale: un gruppo d’eccezione che eseguirà nuovi arrangiamenti jazz e proprie composizioni.