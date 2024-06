LECCO, LA FESTA DEL LAGO E DELLA MONTAGNA TORNA DOMENICA 30 GIUGNO

LECCO – Torna il tradizionale appuntamento della Festa del Lago e della Montagna con le consolidate iniziative promosse in collaborazione con Lecchese Turismo Manifestazioni.

I gonfiabili, allestiti per i più piccoli dalle 9 alle 20 al Monumento ai Caduti, la processione delle lucie delle 17:45 con la tradizionale benedizione del lago dalla statua di San Nicolò, la regata delle 20:45 seguita dall’esibizione degli Sbandieratori e musici della Torre di Primaluna e l’attesissimo spettacolo pirotecnico di chiusura allieteranno l’ultima domenica di giugno lecchese.

“Siamo lieti di riproporre questo format tanto amato dai lecchesi e certi che in numerosi accorreranno sulle sponde del nostro lago per lo spettacolo conclusivo” annunciano in coro Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco e Simona Piazza, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Lecco.