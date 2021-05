LECCO – Nasce l’associazione Aiga, associazione italiana giovani avvocati di Lecco, una realtà con il chiaro obiettivo di tutelare i nuovi avvocati. Fondata a livello nazionale nel 1996, è aperta a professionisti abilitati e ai praticanti fino ai 45 anni di età, e si pone come obiettivo quello di tutelare i diritti dell’avvocatura, garantendo ai giovani un accesso agevole al mondo del lavoro e favorendone la specializzazione.

“L’idea è quella di farci conoscere in qualità di professionisti giovani, dinamici e affidabili, lavorando per il territorio – afferma la presidente Micol Missana – .Un altro obiettivo è quello di favorire il dialogo con il Tribunale e il Consiglio dell’Ordine, anche per elaborare convenzioni ad hoc volte a semplificare alcune procedure”.