LA POLIZIA OMAGGIA I SUOI CADUTI: CERIMONIA SOLENNE PER I DEFUNTI

LECCO – Nel pomeriggio del 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, la città di Lecco ha ospitato una cerimonia ufficiale per ricordare i caduti della Polizia di Stato. L’evento si è svolto presso il cimitero cittadino, dove la Questore Stefania Marrazzo ha deposto una corona d’alloro in segno di omaggio e riconoscenza.

Alla cerimonia hanno partecipato il viceprefetto vicario di Lecco Marcella Nicoletti, il presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato Salvatore Miceli, e rappresentanti della Polizia di Stato e della Polizia Ferroviaria. Il momento ha rappresentato un’occasione di raccoglimento e rispetto per coloro che hanno sacrificato la propria vita al servizio della collettività.

Successivamente, alla Cappella della Polizia di Stato all’interno della Questura di Lecco, si è tenuto un momento di preghiera guidato da don Andrea Lotterio, Cappellano della Polizia. La funzione ha offerto uno spazio di riflessione spirituale, rafforzando il legame tra memoria e istituzioni.

La commemorazione ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo dei caduti, testimoniando il valore del servizio pubblico e l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine. Un gesto che rinnova il senso di appartenenza e la gratitudine della comunità verso chi ha servito con dedizione e coraggio.