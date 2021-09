LECCO – Celebrata questa mattina in tutte le Province d’Italia la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. A Lecco la cerimonia alle 10 nella chiesa di San Francesco alla piazzetta dei Cappuccini, alla presenza di tutte le autorità civili e militari del territorio.

Il questore Alfredo D’Agostino ha salutato tutti i presenti, ringraziando le donne e gli uomini della Polizia di Stato per il prezioso lavoro che quotidianamente svolgono per assicurare la serenità dei cittadini; un ringraziamento particolare è stato rivolto al prefetto di Lecco Castrese De Rosa, “con il quale esiste un ideale clima istituzionale che consente a tutte le Forze di Polizia di affrontare le sfide del quotidiano con grande serenità, ma nello stesso tempo con la giusta fermezza”.

Il questore ha inoltre ringraziato i frati cappuccini per aver ospitato la ricorrenza in un contesto che non è casuale, in una porzione del territorio lecchese che da qualche tempo è all’attenzione delle Forze dell’Ordine e del prefetto, in quanto interessato da una maggiore richiesta di sicurezza e che oggi vede la presenza simbolica della Polizia di Stato, con la celebrazione del patrono, cui faranno seguito, nei prossimi giorni, altre iniziative concrete che vedranno coinvolte le Forze di Polizia.

Nella stessa mattinata, nel piazzale della Questura, il questore D’Agostino ha voluto rendere omaggio ai Caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona d’alloro, alla presenza del prefetto e del cappellano della Polizia di Stato don Andrea Lotterio.