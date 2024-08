TELERISCALDAMENTO, AVANZANO I LAVORI DAL 26 AGOSTO CHIUSA VIA BESONDA

LECCO – Procede la posa della rete del teleriscaldamento nella città di Lecco. Ultimate le opere lungo via Gilardi, si sta procedendo con gli allacciamenti dei plessi scolastici della zona: la scuola dell’infanzia Rosa Spreafico di Germanedo e la secondaria di primo grado Antonio Stoppani di via Achille Grandi.

Terminati i lavori di posa tubazioni, nella giornata di oggi – sabato – verrà riaperta la rotatoria di via Fiandra/via Besonda e le opere, a partire da lunedì 26 agosto, proseguiranno su via Besonda dove, nel suo tratto terminale oltre l’intersezione con via Rivolta, “si rende necessario chiudere il senso di marcia direzione via Fiandra sino alla terza settimana di settembre”.

Dal 21 agosto è stata riaperta anche la rotonda di largo Montenero e contestualmente il cantiere si è spostato su via Volta, dove resta in vigore il divieto di transito. In vigore anche la chiusura al transito lungo via Resinelli, eccetto residenti.

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it.