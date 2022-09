LECCO – Da lunedì 12 settembre fino a metà ottobre, Lario Reti Holding interverrà in Corso Martiri a Lecco, a seguito di una perdita di liquami del collettore fognario in corrispondenza dell’incrocio tra Corso Martiri della Liberazione e via Antonio Corti. Il risanamento del collettore si rende necessario per ripristinare il corretto convogliamento dei reflui fognari verso il depuratore e preservare l’integrità del manto stradale soprastante.

I lavori dureranno un mese circa, con un investimento di 190.000 euro e saranno realizzati con innovative tecniche di ripristino strutturale, senza necessità di eseguire alcuno scavo, scelte dall’azienda proprio al fine di ridurre al minimo la durata del lavoro e l’impatto sulla circolazione stradale. Un intervento di tipo tradizionale avrebbe comportato infatti la chiusura totale di Corso Martiri della Liberazione con tempistiche incerte per i numerosi sottoservizi interferenti.

L’opera prevede la ricostruzione della condotta dall’interno, grazie a personale altamente specializzato che accederà alla tubazione dai chiusini stradali esistenti, trasportando materiali e attrezzature nel sottosuolo, dove eseguirà gli interventi di pulizia e ristrutturazione necessari. Durante i lavori, le acque reflue confluiranno in due tubazioni provvisorie, poste a loro volta all’interno dello stesso collettore più grande. Per tutta la durata dell’intervento sarà occupata la corsia nord (in direzione centro) in corrispondenza dell’incrocio con via Corti e istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Inoltre, è stato istituito a 30 km/h il limite massimo di velocità sul tratto interessato dai lavori.