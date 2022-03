MILANO – Dal 7 marzo al 7 maggio , per lavori programmati nella stazione di Lecco, alcuni treni subiranno modifiche.

Si tratta del Como-Lecco in partenza alle 7.41 e in arrivo nella città manzoniana alle 9.05 che verrà sostituito da un autobus nella tratta Molteno-Lecco, e del Milano-Sondrio in partenza dal capoluogo regionale alle 20.20 con arrivo previsto alle 22.21 in Valtellina, che subirà un ritardo di 5 minuti nell’arrivo a Lecco.

Il dettaglio delle modifiche all’offerta è consultabile nella locandina, nelle stazioni e sui canali di vendita dell’ impresa ferroviaria.