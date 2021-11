LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 8 a domenica 14 novembre 2021.

via PASUBIO, tratto all’altezza del civico 5, dal 8 al 11 novembre, parziale/longitudinale restringimento per lavori di allaccio alla rete della BT (Impresa Piazza Carlo per conto di Enel spa);

via CERNAIA, via PARINI, c.so MATTEOTTI, via BALICCO, via POZZI, via SOLFERINO, via TONALE, viale RIMEMBRANZA, dal 8 al 14 novembre, interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per posa rete in fibra ottica (impresa Sirti spa di Milano per conto di Open Fiber) in ;

via GHISLANZONI, tratto all’altezza del civico 63, in data 10 novembre, parziale restringimento per lavori di nuovo allaccio alla rete gas (Impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lereti spa);

via SAN NICOLÒ, in data 9 novembre, parziale/localizzato restringimento per lavori di nuovo allaccio alla rete gas (Impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lereti spa);

via LUSCIANA, dalle 8.30 del 8 novembre alle 18 del 22 dicembre, istituzione di divieto di transito veicolare, per lavori stradali. Il transito dei veicoli dei residenti e attività produttive verrà disciplinato in relazione all’andamento del cantiere stradale (Impresa Vitali Pietro di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

via CARLO PORTA, dalle 8.30 del 8 novembre alle ore 17 del 9 novembre istituzione di divieto di circolazione veicolareper lavori di ripristino muro di sostegno lato torrente Caldone (Impresa Vitali Pietro di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371