LECCO – A partire da lunedì prossimo, 17 ottobre, l’Ecosportello di Lecco attualmente aperto in via Marco D’Oggiono torna in corso Promessi Sposi 30/G. Il servizio, che garantisce la distribuzione dei contenitori e dei sacchetti, compresi i sacchi rossi, previsti per gli utenti residenti a Lecco, manterrà gli stessi orari d’apertura, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 15 e sabato dalle 8.30 alle 12.