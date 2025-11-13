LECCO, L’INTERVENTO. PAOLO TREZZI: “TEATRALE VERGOGNA”

Otto anni di chiusura.

Otto anni di attesa, restauri, promesse. Soldi dei cittadini.

E invece…

Il teatro non è del PD.

Non è del sindaco.

Confondere un evento culturale, un bene pubblico, con la promozione politica personale è una caduta di stile, un segno di quanto la comunicazione politica abbia perso il senso dei confini e del rispetto per le istituzioni, e una teatrale vergogna.